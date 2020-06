Familientragödie in Allmersbach im Tal: Polizei sucht Tatverdächtigen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.) hat sich in Allmersbach im Tal vermutlich eine Familientragödie ereignet. Im Teilort Heutensbach wurden zwei tote Personen gefunden. Es handelt sich um eine 41 Jahre alte Frau und ein neun Jahre altes Mädchen. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Bürgermeister Ralf Wörner und Polizeipräsident Reiner Möller sind ebenfalls am Tatort. Die Spurensicherung nimmt ihre Arbeit auf. Die Polizei sucht jetzt einen 36-jährigen Mann, der mit einem roten Opel Astra unterwegs ist (Nummernschild: VAI - FH - 99). Er wird verdächtigt, die 41-Jährige und ihre neunjährige Tochter getötet zu haben. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unbekannt. Die Polizei wurde gegen 10 Uhr am Vormittag alarmiert. Bei dem gesuchten 36-Jährigen handelt es sich voraussichtlich um den Ex-Freund der 41-Jährigen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.