Farbschmiererei in Winnenden: Hakenkreuze unter zwei Brücken entdeckt

Unbekannte haben unter zwei Brücken in Winnenden Farbschmierereien in Form von Hakenkreuze angebracht. Die Brücken befinden sich im Nonnengässle. Zu welchem Zeitpunkt die Hakenkreuze angebracht wurden, ist laut Polizei nicht bekannt. Bemerkt wurden die Farbschmierereien am Freitag (09.09.). Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Winnenden unter der Telefonnummer 07195 - 6940 entgegen.

Erst am Dienstag (13.09.) hatte die Polizei vermeldet, dass Unbekannte in Winnenden-Bürg Hakenkreuze und politische Parolen an mehreren Infoschildern, einer Sitzbank und einem Mülleimer angebracht hatten. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.