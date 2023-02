Farbschmierereien an Werbetafeln in Korb - Polizei sucht Zeugen

In Korb haben Unbekannte eine Werbetafel mit schwarzer Farbe beschmiert. Laut Angaben der Polizei könnte sich die Tatzeit über das vergangene Wochenende erstrecken. An der Kreuzung Mansler Straße zur Winnender Straße wurden demnach zwei Graffiti-Schriftzüge angebracht.

Auch an PWC-Anlage Korb Schmierereien entdeckt

„Der gleiche Schriftzug wurde an der PWC-Anlage am Rastplatz "Korber Kopf" der Bundesstraße 14 festgestellt,“ schreibt die Polizei in einem Bericht vom Sonntag (26.02.). Bei den Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise können an die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 gegeben werden.