Farbschmierereien in Waiblingen: Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende ist es in Waiblingen zu mehreren Farbschmierereien gekommen. Laut Polizeibericht haben Unbekannte bei einer Sprayaktion einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro verursacht.

In der Blumenstraße, Heinrich-Küderli-Straße und Theodor-Kaiser-Straße wurden mit Farbsprays Wände, Gebäudefassaden, Zäune, Mülleimer, Laternen oder Stromkästen mit Texten, Zahlenkombinationen, Smileys und weiteren Motiven besudelt.

Die Polizei bittet zur Klärung der Tat, die zwischen Freitagabend (13.05.) und Samstagmorgen (14.05.) verübt wurde und keinen politischen Hintergrund erkennen lässt, um sachdienliche Hinweise. Telefonnummer 07151/950422.