Fehlalarm in Rems-Murr-Klinik Schorndorf: Polizeihubschrauber im Einsatz

Am späten Donnerstagabend (13.10.) ist es in Schorndorf zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Laut Polizeibericht war der Grund dafür ein Fehlalarm in der Rems-Murr-Klinik.

Polizei mit Großaufgebot in Schorndorf

Gegen 23 Uhr löste in der Klinik der stille Alarm aus. Umgehend wurde ein Großaufgebot der Polizei losgeschickt. Darunter auch ein Polizeihubschrauber, der über Schorndorf kreiste.

Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten aber feststellen, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Es konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Auch eine Gefährdungslage konnte ausgeschlossen werden.

Der Polizeieinsatz war also schnell wieder vorbei. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Hubschrauber im Einsatz.