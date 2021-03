Fellbach: 12-Jähriger Radler ohne Licht von Auto erfasst

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 20.15 Uhr in der Esslinger Straße von einem Auto erfasst worden.



Eine 61-jährige Audi-Fahrerin war auf der Esslinger Straße unterwegs und wollte nach links in die Mozartstraße einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 12-jährigen Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war.

Der Junge wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro.