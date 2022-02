Ein 16-jähriger Junge ist am Dienstagabend (22.2.) an der U-Bahn-Haltestelle "Schwabenlandhalle" in Fellbach mit einem Messer bedroht worden.

Wie die Polizei berichtet, ging ein völlig betrunkener 37-Jähriger auf den Jungen los und machte ihn für die Verspätung der U-Bahn verantwortlich.

Während der Auseinandersetzung zog der Betrunkene ein Messer und bedrohte damit den 16-Jährigen. Als ein weiterer Mann dazu kam, ließ der 37-Jährige von seinem Opfer ab. Die alarmierte