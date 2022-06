Fellbach: 18-jähriger Motorradfahrer verunglückt bei Kunststück

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend (29.6.) bei einem Kunststück auf der Bühlstraße in Fellbach verunglückt.

Mehrere Meter über die Fahrbahn geschlittert

Der 18-Jährige wollte gegen 21.30 Uhr ein so genanntes "Wheelie" durchführen, also nur auf den Hinterrädern seines Motorrads auf der Bühlstraße fahren. Wie die Polizei berichtet, verlor der junge Mann bei dem Manöver die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte mehrere Meter auf der Fahrbahn, bevor er auf einem Grünstreifen zum Liegen kam. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.