Fellbach: 21-Jähriger überschlägt sich mit Auto und flüchtet

Ein 21-Jähriger hat sich am Samstag (19.11.) in Fellbach mit seinem Auto überschlagen und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr in der Bühlstraße. Der junge Fahrer war offenbar zu schnell unterwegs gewesen und hatte deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

21-Jähriger bei Unfall in Fellbach verletzt

Der 21-Jährige fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Die Polizei konnte ihn jedoch später zu Hause antreffen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.