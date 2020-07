Fellbach: 24-Jähriger stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Ein 24 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.07.) gegen 01.30 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung in der Wagner Straße in Fellbach gestürzt.

Der Mann zog sich bei dem Sturz aus dem zweiten Stockwerk schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt.

"Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Morgen. Vielmehr gebe es "Erkenntnisse auf eine akute Drogenbeeinflussung des Verunglückten", welche den Unfall erklären könnte.