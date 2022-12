Fellbach: 48-Jähriger durch Nachbarn schwer mit Messer verletzt

In einer Sozialunterkunft in Fellbach ist es am Freitag (17.12.) zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn gekommen. Laut Angaben der Polizei schlug gegen 15.45 Uhr ein 37-Jähriger mit einem Gegenstand auf seinen 48-jährigen Nachbarn ein.

Mann wurde lebensbedrohlich verletzt

Zudem soll er ihn mehrmals mit einem Messer verletzt haben. Der 48-Jährige musste daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, ist aber wieder außer Lebensgefahr. Die Polizei nahm den 48-Jährigen im Anschluss fest. Am Samstag (17.12.) wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.