Ein 5-jähriger Junge wurde am Freitagnachmittag (14.1.) gegen 15.50 Uhr von einem vorbeifahrenden Radfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren der Junge und sein Vater auf einem Gehweg in der Bahnhofstraße in Fellbach in südlicher Richtung unterwegs, als ein noch unbekannter Radfahrer an den beiden vorbeifuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 5772–0 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Nach kurzem Anhalten geflohen

Auf der Höhe der