Fellbach: 84-Jähriger wird vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung für einen vermissten 84-Jährigen aus Fellbach herausgegeben. Der Mann namens K.H. wird den Angaben zufolge seit Freitagmorgen (04.11.) vermisst.

Der demente Mann verließ laut Polizei vermutlich in der Nacht auf Freitag seine Wohnung in der Lessingstraße. Er befindet sich eventuell in hilfloser Lage.

Personenbeschreibung und Foto

"K.H. hat eine hagere Statur, graue kurze Haare und ist ca. 170 cm groß", schreibt die Polizei. "Vermutlich ist er mit einem blauen Jogginganzug und einer hellblauen Allwetterjacke bekleidet." Auffällig seien seine "markanten Tränensäcke", heißt es weiter.

Ein Bild des Mannes kann hier eingesehen werden.

Zeugen werden "dringend gebeten", sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.