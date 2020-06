Die Polizei vermeldet den tragischen Tod eines Fellbacher Seniorenheim-Bewohners. © Benjamin Büttner

Bei einem tragischen Unfall am Mittwoch ist ein Bewohner des Seniorenheims in der Stettener Straße in Fellbach ums Leben gekommen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 17.45 Uhr, wie sich der 94-Jährige auf einem Balkon im vierten Stock über das Geländer beugte, dabei das Gleichgewicht verlor und dann in die Tiefe stürzte. Nach den Erkenntnissen der Polizei ist ein Selbstmord auszuschließen.