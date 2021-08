Fellbach: Auffahrunfall mit drei Autos auf der B14 in Richtung Stuttgart

In Fellbach hat es auf der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart am Montagabend (09.08.) gegen 22 Uhr gekracht.

Ein 47-jähriger Golf-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ihn ein vorausfahrendes Auto kurz nach dem Kappelbergtunnel abbremste. Der Golf-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem vor ihm fahrenden Renault auf. Ein weiterer nachfolgender Autofahrer konnte, laut Angaben der Polizei, dadurch ebenfalls nicht anhalten und kollidierte dabei mit beiden Fahrzeugen.

Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die Bundesstraße 14 zeitweise gesperrt werden.