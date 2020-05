Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Am frühen Dienstagabend (05.05.) kam es auf der B14 zu einem Auffahrunfall. Laut Mitteilung der Polizei war ein 53 Jahre alter Ford-Transit-Fahrer gegen 17.30 Uhr in Richtung Backnang unterwegs, als er kurz vor dem Kappelbergtunnel auf den Ford Kuga eines 68-Jährigen auffuhr. Der 68-Jährige hatte aufgrund eines Rückstaus abbremsen müssen, was der Transit-Fahrer übersah. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.