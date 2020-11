Symbolbild. © Gaby Schneider

Ein Fahrzeug der Marke Renault, das laut einem Bericht der Polizei in der Pfarrstraße in Fellbach gestanden ist, wurde am Samstag (21.11.) zwischen 13 und 14 Uhr durch eine unbekannte Person zerkratzt. Das Revier Fellbach nimmt Hinweise unter Telefon 0711/57720 entgegen.