Fellbach: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer - 17-Jähriger leicht verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Fellbach-Schmiden am Donnerstag (16.02.) leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Zusammenstoß mit Auto

Den Angaben nach ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr in der Gotthilf-Bayh-Straße. Eine 39-Jährige war in einem VW in Richtung Höhenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Friedrichstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

An den beiden Fahrzeugen entstand dem Bericht zufolge ein Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro.