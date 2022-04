In der Zeit zwischen 2.40 Uhr und 2.50 Uhr ist in der Benzstraße in Fellbach aus einem unverschlossenen Auto eine Geldbörse mit ca. 50 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer kurz in eine Wohnung gegangen, um etwas zu holen. Diese Gelegenheit hatte der Dieb ausgenutzt, um in dem Auto nach Wertgegenständen zu suchen. Ein verdächtiger Mann entfernte sich beim Zurückkommen des Autofahrers. Diese Person war ca. 30 bis 40