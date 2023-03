Fellbach: Betrüger gibt sich als Sohn aus - Senior überweist 4.300 Euro

Zu einem erneuten Betrugsversuch ist es am Montag (27.02.) in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gab ein Betrüger sich in einer Textnachricht bei einem Senior als sein Sohn aus. Was war geschehen?

Der angebliche Sohn bat den 80-jährigen Mann um eine Geldüberweisung. Da der Senior erst später den Betrug erkannte, überwies er 4.300 Euro auf ein fremdes Konto.

Weitere Betrugsfälle im Rems-Murr-Kreis

Solche Fälle passieren häufig, so zuletzt auch in Schorndorf. Eine 62-Jährige ist von unbekannten Betrügern per WhatsApp kontaktiert worden. Mit diesem Trick erbeuteten die Betrüger rund 2.500 Euro. In Berglen ist eine 73-jährige Opfer eines Telefon-Betrugs geworden. Hierbei übergab die Seniorin Schmuck im Wert von 20.000 Euro.

Tipps, wie Sie nicht auf derartige Betrugsmaschen hereinfallen, finden Sie hier.