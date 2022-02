Ein deutlich betrunkener 47-Jähriger bedrohte am Samstagabend (05.02.) seine Nachbarn was die Polizei auf den Plan rief. Gegen 23 Uhr wurden die Beamten zu einer Ruhestörung in Fellbach-Schmiden gerufen.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 47-Jährige zuvor auch noch Nachbarn mit einer Pistole bedroht haben. Er wurde daraufhin festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten Schreckschusspistolen und Softairwaffen sicherstellen.

{element}

Der 47-Jährige wurde nach