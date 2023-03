Fellbach: Betrunkener Autofahrer schläft beim Warten auf grüne Ampel ein

In Fellbach ist in der Nacht auf Montag (27.03.) ein betrunkener Autofahrer am Steuer eingeschlafen und von der Polizei erwischt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die vom Polizeipräsidium Aalen veröffentlicht wurde.

Mann wartet auf Grün und schläft dabei ein

Laut dem Bericht hielt der 29-Jährige kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Esslinger Straße / Stuttgarter Straße an einer roten Ampel an. Beim Warten auf das Umschalten der Ampel auf Grün schlief der Golf-Fahrer am Steuer ein.

Ein zweiter Autofahrer, der hinter dem Golf an der Kreuzung stand, vermutete zunächst ein Notlange. Als er aber feststellte, dass der 29-Jährige stark alkoholisiert war, informierte er die Polizei.

Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall

Dem Betrunkenen wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen. Zudem veranlasste die Polizei eine Blutuntersuchung bei dem Mann.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und dem Fahrverhalten des Autofahrers machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 071157720 zu melden.