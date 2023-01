Fellbach: Betrunkener Mercedes-Fahrer verursacht 100.000 Euro Schaden

Einen Sachschaden von circa 100.000 Euro hat ein betrunkener Mercedes-Fahrer am Montagabend (16.01.) in Fellbach verursacht. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen. Den Angaben nach saß der Mann ersten Tests zufolge mit über 1,7 Promille am Steuer. Was war passiert?

Ampelmast wird aus Verankerung gerissen

Der Mitteilung zufolge fuhr der 44-Jährige in einem Mercedes GLC gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schmiden. Er überholte dabei laut Polizei einen VW Touran und streifte diesen. Nach dem Vorfall fuhr der Mann weiter. Bei der Stauferstraße stoppte er kurz an einer roten Ampel.

"Beim Weiterfahren kam er zunächst nach links und verlor offenbar beim Gegensteuern die Kontrolle", so die Polizei weiter. Der Mercedes prallte gegen einen Ampelmast, der aus seiner Verankerung gerissen wurde.

Polizei entzieht Führerschein vorläufig

Anschließend prallte der 44-Jährige mit dem Mercedes gegen einen geparkten VW Touran und schob diesen noch auf einen Smart.

Laut Polizeibericht blieb der Unfallverursacher augenscheinlich unverletzt. Er kam dennoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der Mann vorläufig abgeben.