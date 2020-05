Fellbach: Betrunkener Radfahrer stürzt über geparktes Auto

Am Samstag (9.5.) um 21.05 Uhr war nach Polizeiangaben ein 33 -jähriger Fahrradfahrer auf der Esslinger Straße in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fuhr er gegen den Randstein und kam ins Straucheln. Im Anschluss fiel er gegen einen geparkten Pkw-Hyundai einer 65 -jährigen Frau. Der Sachschaden am Pkw beträgt 500 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt, musste aber trotzdem mit der Polizeistreife ins Krankenhaus zur Blutentnahme.