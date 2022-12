Fellbach: Betrunkener randaliert in Tankstelle – Polizistin bei Einsatz verletzt

Ein Betrunkener hat am Sonntagabend (11.12.) in einer Tankstelle in die Schorndorfer Straße in Fellbach randaliert. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 19 Uhr im Shop der Tankstelle umherspuckt, Flaschen herumgeworfen und eine Flasche Bier gestohlen haben.

Eine Polizeistreife entdeckte den Tatverdächtige kurze Zeit später in der Bruckstraße, als dieser zunächst dem Streifenwagen laut schreiend hinterherrannte. In der Folge begab er sich bei der Edisonstraße auf die Kreuzung. Dort drohte er den Beamten, indem er sich ihnen mit zwei Glasflaschen in der Hand in Drohhaltung entgegenstellte.

Die Polizisten fixierten den Betrunkenen und nahmen ihn in Polizeigewahrsam, um weitere Störungen zu vermeiden. Laut Polizei wehrte sich der Betrunkene gegen die Maßnahme und trat gegen die eingesetzten Beamten. Eine Polizeibeamtin verletzte sich dabei leicht. Die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.