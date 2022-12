Fellbach: Bewaffneter Überfall auf Friseurladen - Mann flüchtet

Ein noch unbekannter hat einen Friseurladen in Fellbach überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann am Freitag (16.12.) gegen 19.45 Uhr den Salon in der Bahnhofstraße und bedrohte einen Angestellten sowie einen Kunden mit einem Messer.

Als der Mann die Tageseinnahmen vom Angestellten erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Lutherkirche. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwägen blieb jedoch erfolglos.

Täterbeschreibung

Der Täter soll ca. 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze, einem schwarzen Wollschal und einer dunklen Hose. Er soll schwarz-weiße Nike-Schuhe getragen haben. Zeugenhinweise können an die 07361/5800 gemeldet werden.