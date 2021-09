Fellbach: Cabrio-Verdeck eines Porsche 911 beschädigt – Polizei sucht Zeugen

In Fellbach ist am Sonntag (05.09.) laut Polizei das Stoffverdeck eines Porsche 911 Cabrios "mutwillig beschädigt" worden. Laut Pressemitteilung stand das Auto zwischen 14 und 15 Uhr in der Gartenstraße, als ein Unbekannter das Stoffdach einritzte.

Dabei entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei in Fellbach nimmt unter Tel. 0711/57720 Hinweise entgegen.