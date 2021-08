In Fellbach hat es in der Nacht zum Montag (09.08.) einen Einbruch in einem Fahrradgeschäft in der Eberhardstraße gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die noch unbekannten Täter ein Schaufenster des Fahrradgeschäfts ein. Hierbei entwendeten sie zwei hochwertige Pedelecs. Der Diebstahl soll gegen 4.30 Uhr verübt worden sein.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 / 57 7 20 zu melden.