Fellbach: Diebe brechen in Imbiss ein und stehlen mehrere Dönerspieße

Zu einem Diebstahl in einem Fellbacher Imbiss ist es am Sonntagmorgen (18.09.) um 7.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die noch unbekannten Diebe in den Lagerraum des Imbisses in der Max-Planck-Straße ein.

Dabei entwendeten sie acht Dönerspieße, einige Tüten mit Pfanddosen sowie mehrere Flaschen Rapsöl. Die Diebe klauten somit Waren im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57220 bei der Polizei zu melden.