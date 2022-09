Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (06.09.) in ein Imbissgeschäft in der Max-Planck-Straße in Fellbach eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Einbrecher ein Fenster zum Gebäude auf. Anschließend brachen sie im Geschäftsraum eine Kasse auf und nahmen Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 - 57720 entgegen.