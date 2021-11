Diebe haben insgesamt 150 Weihnachtsbäume auf einem Supermarktparkplatz in der Stuttgarter Straße in Fellbach gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen (27.-29.11.) am Werk waren. Die Bäume wurden von einem Verkaufsdepot entwendet.

Die Bäume wurden mutmaßlich mit einem Anhänger oder Lastwagen abtransportiert

Der oder die Täter demontierten am Außenlager Zaunelemente. Nach Angaben der Polizei ist davon