Fellbach: Diebe stehlen Bargeld und Smartphone bei Einbruch in Kita

In der Nacht auf Montag (27.03.) sind unbekannte Diebe in eine Kindertageseinrichtung in der Lise-Meitner-Straße in Fellbach eingebrochen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Diebe brechen Schränke der Mitarbeiter auf

Die Diebe durchsuchten die Kindertageseinrichtung nach Wertgegenständen. Hierbei wurden auch mehrere Schränke der Mitarbeiter aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag sowie ein Smartphone vom Hersteller Samsung entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.