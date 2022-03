Drei Jugendliche haben am Dienstag (22.03.) in Fellbach versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrrad in einer Gitterbox in der Rathaus-Tiefgarage abgestellt. Als der 34-Jährige Besitzer gegen 20.10 Uhr dorthin kam, stellte er fest, dass die drei Jugendlichen die Box widerrechtlich geöffnet hatten und sich am Rad zu schaffen machten.

Die Jugendlichen sollen den Radbesitzer noch kurz mit einer mitgeführten Eisenstange bedroht haben, ehe sie