Fellbach: Einbrecher hinterlassen 5000 Euro Sachschaden an Gewächshaus

Unbekannte sind am Mittwochabend (13.01.) in ein Gewächshaus in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Dabei verursachten sie nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Einbrecher waren gegen 21.30 Uhr in das Gewächshaus eines Gemüsehofs eingedrungen und hatten Bargeld gestohlen.

Die Polizei in Fellbach bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.