Fellbach: Einbrecher scheitern gleich zweimal an Firmen-Türen

Einbrecher sind in Fellbach zwischen Freitag (30.12.) und Samstag (31.12.) in zwei Firmengebäude in der Höhenstraße eingestiegen. Im Gebäude angekommen scheiterten die Unbekannten aber laut Polizei daran, sich Zugang zu den Räumlichkeiten der Firmen zu verschaffen.

Ohne Beute abgezogen: Polizei sucht Zeugen

"Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Türen zu den beiden Firmen aufzuhebeln, sodass die Täter letztlich ohne Beute wieder flüchteten", heißt es im aktuellen Polizeibericht.

Die Einbrüche fanden laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 17 Uhr statt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung setzen.