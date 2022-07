Fellbach: Einbrecher steigen in drei Kindergärten ein

Über das Wochenende sind Einbrecher in insgesamt drei Kindergärten in Fellbach eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag Einrichtungen in der Fellbacher Straße, der Talstraße und der Remstalstraße betroffen.

Kompletten Safe aus dem Schrank gerissen

"Alle drei Kindergärten wurden nach Diebesgut durchsucht, aus einem der Kindergärten wurde ein kompletter Safe aus einem Schrank herausgerissen und entwendet", so die Polizei. Welchen Wert die gestohlenen Gegenstände haben und wie hoch der angerichtete Schaden liegt, ist noch unklar.

Zeugen könnten sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 beim Polizeiposten in Fellbach-Schmiden melden.