In Fellbach ist am Montagabend (04.04.) in eine Autowerkstatt in der Schorndorfer Straße eingebrochen worden. Laut Polizeibericht verschaffte sich der Einbrecher gegen 22.25 Uhr Zugang zu einer dortigen Garage. Da die Polizei rechtzeitig alarmiert wurde, konnte der 30-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Im Auto des Mannes waren bereits mehrere Altreifen zum Abtransport bereitgestellt. Gegen den Einbrecher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, nach Abschluss der polizeilichen