Fellbach: Einbruch in Café am Montag (06.02.) – Täter flüchten ohne Beute

Unbekannte sind am Montagmorgen (06.02.) in ein Café in der Cannstatter Straße in Fellbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter gegen 3.30 Uhr die Eingangstür auf. Die Polizei geht davon aus, dass die Eindringlinge flüchteten, nachdem eine Alarmanlage ausgelöst worden war.

Ersten Feststellungen der Polizei zufolge wurde nichts gestohlen. Hinweise auf die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.