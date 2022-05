In Fellbach ist am Montagvormittag (23.05.) in eine Wohnung eingebrochen worden. Laut Polizeibericht handelt es sich dabei um ein Mehrfamilienhaus im Philosophenweg.

Der Einbruch soll zwischen 8.40 Uhr und 10.15 Uhr stattgefunden haben. Die bislang unbekannten Einbrecher entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck und eine Smartwatch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/57720 entgegen.