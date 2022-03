Am Sonntagabend (20.03.) wurde ein Einbruch in einen Kindergarten in Fellbach bemerkt. Gegen 22.20 Uhr wurde festgestellt, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde.

Fenster provisorisch repariert

Ob Wertgegenstände aus der Einrichtung in der Esslinger Straße entwendet wurden, ist bislang noch unklar, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom Montagmorgen (21.03.).

Das aufgebrochene und kaputte Fenster wurde noch am Sonntagabend von