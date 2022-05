Fellbach: Einbruch in Kindergarten – Sachschaden von 300 Euro

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (12.05.) in ein Kinderhaus in der Esslinger Straße in Fellbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drangen die Einbrecher gewaltsam ein, brachen Schränke auf und durchsuchten die Behältnisse nach Wertgegenständen.

Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 300 Euro. Nach Feststellungen der Polizei erbeuteten die Täter keine Wertgegenstände. Die Polizei Fellbach ermittelt zum Tatgeschehen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 - 57720.