Fellbach: Einbruch in Kindergarten - Täter hinterlassen Schaden von 1.400 Euro

In der Nacht zum Donnerstag (08.12.) sind unbekannte Täter in der Weimerstraße in Fellbach in einen Kindergarten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Täter gewaltsam ein Außenfenster, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten es.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gebäude- und Inventarschaden beläuft sich auf 1.400 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.