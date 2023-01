Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch (04.01.) in einen Kindergarten in der Johannesstraße in Fellbach eingestiegen. Wie die Polizei ermittelt, erbeuteten sie dabei "lediglich etwas Bargeld".

Polizei ermittelt: Zeugen gesucht

Weil die Täter während des Einbruchs mehrere Türen und Behälter aufbrachen, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 0711/9519130 Zeugenhinweise entgegen.