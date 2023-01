Fellbach: Einbruch in Schiller-Gymnasium – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (19.01.) in das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Fellbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter dazu ein Fenster des Gebäudes in der Pestalozzistraße auf.

Sachschaden von 2500 Euro

Ersten Feststellungen der Polizei zufolge wurden Büros durchsucht. Es wurde jedoch nichts entwendet. Der von den Tätern hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.