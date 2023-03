Fellbach: Einbruch in Shisha-Bar – Polizei ermittelt

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (23.03.) in eine Shisha-Bar in Fellbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Einbrecher das Gebäude in der Stuttgarter Straße gegen 4.15 Uhr.

Polizei: Einbrecher stehlen Tresor

Dabei entwendeten sie unter anderem einen kleinen Tresor, zwei iPhones und zwei Geldbeutel. Auch ein Geldspielautomat wurde aufgebrochen.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/57720 beim Polizeirevier in Fellbach melden.