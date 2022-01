In der Nacht zum Dienstag (04.01.) sind Unbekannte in der Tainerstraße in Fellbach in die Silcherschule eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei haben die Täter dazu ein Fenster und mehrere Innentüren aufgebrochen.

Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, sei noch unklar. Am Gebäude und Inventar hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 - 57720 entgegen.