Am Donnerstagmorgen (23.07.) kippte ein Gabelstapler gegen 11.30 Uhr bei Ladetätigkeiten in der Gartenstraße in Fellbach um. Der 49-jährige Fahrer hob eine circa 1,2 Tonnen schwere Palette mit Pflastersteinen von einem LKW, als er laut Polizeibericht beim Rangieren das Lenkrad zu stark einschlug und so zur Seite kippte.

Der 49-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.