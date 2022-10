Fellbach: Jugendliche brechen in Kindergarten ein und werden erwischt

Zu einem Einbruch in einem Kindergarten ist es am Dienstagabend (04.10.) in der Kienbachstraße in Fellbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter auf frischer Tat bei ihrem Vorgehen ertappt.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren verschafften sich über eine Balkontüre Zugang. Sie nahmen eine Geldkassette an sich und wurden aber dabei von Mitarbeitern einer Reinigungsfirma überrascht. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin, konnten aber bereits kurze Zeit später von der Polizei gefasst werden. Die Geldkassette und das Tatwerkzeug wurden von den Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fall dauern noch an.