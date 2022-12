Fellbach: Junger Mann in Asylunterkunft bedroht Mitbewohner mit Messer

In Fellbach ist es am Donnerstagmorgen (01.12.) zu einem Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft gekommen. Laut Polizeibericht wurden die Beamten gegen 10.15 Uhr zu der Unterkunft in der Max-Eyth-Straße gerufen.

Zwei Bewohner wurden mit den Messern leicht verletzt

Nach erstem Ermittlungsstand soll ein Mann dort mehrere Bewohner mit Küchenmessern bedroht haben. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, warf der Asylbewerber die Messer weg und ließ sich festnehmen.

Zwei Bewohner wurden von dem Mann mit den Messern leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen, das Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen.