Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Mittwoch (13.7.) auf dem Gelände eines Supermarktes in der Esslinger Straße in Fellbach einen Unfall mit 15.000 Euro Schaden verursacht.

Wie die Polizei berichtet, stieß der LKW-Fahrer gegen 14 Uhr beim Rangieren rückwärts gegen einen Altglas-Container und einen geparkten Seat. Der Seat wurde dabei auf einen Mercedes aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.